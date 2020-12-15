В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1858 человек

16 декабря 2020, 16:06

За минувшие сутки коронавирусом заболели 1858 киевлян. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1858 больных коронавирусом. Умер 21 человек. Всего за период пандемии в столице зафиксирован 1631 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 95 160», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 1001 женщина в возрасте от 18 до 91 года и 71 девочка от 12 дней до 17 лет. А также 716 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет и 70 мальчиков от двух месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 70 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 52 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 347 человек. Всего коронавирус преодолели 29 897 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 593, Днепровском - 260 и в Соломенском районе - 161 случай.