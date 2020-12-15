На КПВВ «Новотроицкое» открыт модульный сервисный центр

16 декабря 2020, 16:42

Модульный сервисный центр открылся на КПВВ «Новотроицкое» в Донецкой области 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В составе сервисного центра будут действовать ЦПАУ, отделения банка и «Новой почты», фельдшерский пункт, который обеспечит, в частности экспресс-тестирование на COVID-19, а в будущем там будут предоставлять бесплатную правовую помощь.

Объект построен по аналогии открытого в ноябре пилотного сервисного центра в городе Счастье Луганской области.

«Сегодня в Новотроицком вы видите новый сервисный центр, который возле КПВВ должен обеспечить людей, пересекающих линию соприкосновения, практически всеми необходимыми государственными сервисами, начиная от Центра предоставления админуслуг. Мы сегодня слышали, что до ста административных услуг они уже готовы предоставлять, и затем будут увеличивать их перечень», - сказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Этот сервисный центр будет обслуживать людей, проживающих как на подконтрольных, так и неподконтрольных территориях региона. Также его сооружение позволило создать новые рабочие места для жителей Новотроицкого и Волновахи.

Планируется, что в 2021 году все КПВВ, которые есть сегодня на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, будут обеспечены такими сервисными центрами.