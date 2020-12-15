В Чехии на 16 лет могут осудить участника НВФ на Донбассе

16 декабря 2020, 17:00

В Чехии жителя Карловых Вар обвиняют в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований. Обвинение предлагает приговорить его к 16 годам лишения свободы.

Об этом сообщил посол Украины в Праге Евгений Перебийнис на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что идет процесс над 26-летним Лукашем Н. из Карловых Вар, который в 2015-2016 гг. воевал против ВС Украины в составе незаконных военных формирований.

В частности, как отмечается в обвинении, он «прошел обучение, был вооружен и оснащен военными формированиями сепаратистских структур, выполнял различные военные задачи, такие как разведка, охрана и патрулирование, а также участвовал в боях против украинских военных с намерением нанести им ранения или смерть». По мнению прокурора, Лукаш Н. совершал упомянутые действия сознательно, а во время военных действий даже был ранен и несколько недель провел в больнице.

«Прокурор подчеркивает, что вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, можно охарактеризовать как квази-военизированные подразделения, которые совершают систематические организованные насильственные преступления, которые по своему характеру соответствуют определению теракта. Именно за участие в террористической деятельности обвинение предлагает приговорить Лукаша Н. к 16 годам лишения свободы», – пишет Перебийнис.

По его словам, обвиняемый в ходе расследования отказывался давать показания, однако имеющиеся у следствия доказательства в виде фотографий и видео, сделанных им на мобильный телефон, стали достаточными основаниями для передачи дела в суд.

«На одном из таких видео он в духе подавляющего большинства жертв российской пропаганды признается, что пошел воевать против "украинских фашистов". Российское зомбирование негативно сказалось и на психике этого гражданина. По свидетельствам его девушки, после возвращения домой Лукаш Н. очень изменился – "стал агрессивным, страдал от кошмаров, ночью под подушкой держал нож, издавал звуки, похожие на звуки из фильмов ужасов", из-за чего был вынужден обратиться к психиатрам», – добавил подробности посол Украины в Праге.