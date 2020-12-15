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Общественное мнение
Общество / Региональные
16 декабря 2020, 08:09

Снігоприбиральна техніка розпочала роботу з ліквідації наслідків снігопаду на Луганщині

Станом на 7 годину ранку стан дорожнього покриття на території Луганської області задовільний.

Снігоприбиральна техніка розпочала роботу з ліквідації наслідків снігопаду ще минулого вечора та працювала протягом ночі.

Рух транспорту вільний на усіх ділянках. Ускладнення руху вантажних чи легкових автомобілів відсутні.

Патрульні відділу безпеки дорожнього руху продовжують працювати в посиленому режимі та стежити за дорожньою обстановкою.

Якщо ви опинилися у скрутній ситуації — телефонуйте на спец лінію 102

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