16 декабря 2020, 08:09 Снігоприбиральна техніка розпочала роботу з ліквідації наслідків снігопаду на Луганщині Станом на 7 годину ранку стан дорожнього покриття на території Луганської області задовільний. Снігоприбиральна техніка розпочала роботу з ліквідації наслідків снігопаду ще минулого вечора та працювала протягом ночі. Рух транспорту вільний на усіх ділянках. Ускладнення руху вантажних чи легкових автомобілів відсутні. Патрульні відділу безпеки дорожнього руху продовжують працювати в посиленому режимі та стежити за дорожньою обстановкою. Якщо ви опинилися у скрутній ситуації — телефонуйте на спец лінію 102 Твитнуть Загрузка... Загрузка...