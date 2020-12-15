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Общественное мнение
Экономика
16 декабря 2020, 10:40

Укрпочта судится из-за штрафа за несвоевременную доставку пенсий

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о начислении «Укрпочте» штрафа в свыше 120 тыс. грн за несвоевременную доставку и выплату пенсий. Об этом сообщила пресс-служба суда.

ОАСК будет рассматривать данный иск без уведомления сторон по имеющимся в деле материалам.

Напомним, суд просят признать противоправным и отменить решение о начислении штрафных санкций за несвоевременную выплату и доставку сумм пенсионных выплат получателям.

Истцом в данном иске является АО «Укрпочта», ответчиком - Главное управление Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области.

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