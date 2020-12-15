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Общественное мнение
Общество
16 декабря 2020, 14:30

Минздрав назвал области с самыми высокими COVID-показателями

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 по состоянию на 16 декабря зафиксирован в Черкасской области и Киеве.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Черкасской области заболеваемость COVID-19 за 14 дней составляет 737,8 на 100 тыс. населения, в Киеве - 713,3.

Также высокий уровень заболеваемости в Запорожской (671,5), Черниговской (619,8), Сумской (554,7), Одесской (547,2), Киевской (591,3) областях.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине составляет 423,9.

Загруженность больниц в целом по стране за последние 5 дней составляет 42,9% по состоянию на 15 декабря. Самый высокий уровень загруженности - в Николаевской (65,4%), Одесской (54,2%), Херсонской (51,4%) и Черниговской (52,6%) областях. В Киеве занято 51,8% коек для пациентов с коронавирусом.

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