17 декабря 2020, 08:51 В Украине – 12 047 новых случаев COVID-19 за сутки По состоянию на 17 декабря в Украине зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. За прошедшие сутки госпитализировано 2997 человек; летальних случаев - 252; выздоровели – 12939 человек. За сутки провели - 65 561 тестирований (в том числе методом ПЦР - 41733, методом ИФА - 23828). За все время пандемии в Украине заболели – 931751 человек; выздоровели – 548356; летальных случаев – 15996. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях. Твитнуть Загрузка... Загрузка...