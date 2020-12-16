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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
17 декабря 2020, 08:51

В Украине – 12 047 новых случаев COVID-19 за сутки

По состоянию на 17 декабря в Украине зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано 2997 человек; летальних случаев - 252; выздоровели – 12939 человек.

За сутки провели - 65 561 тестирований (в том числе методом ПЦР - 41733, методом ИФА - 23828).

За все время пандемии в Украине заболели – 931751 человек; выздоровели – 548356; летальных случаев – 15996.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

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