В ОБСЕ подтвердили готовность КПВВ «Счастье» к открытию

17 декабря 2020, 13:20

В ОБСЕ подтверждают готовность к открытию контрольного пункта въезда-выезда «Счастье» на Луганщине. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

По его словам, в рамках рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам, несмотря на сложности переговорного процесса, есть конкретный результат.

«Самое лучшее то, что господин Фриш (Тони Фриш – ред.), посол ОБСЕ, сказал, что для открытия КПВВ "Счастье" не осталось никаких препятствий. Нет оснований для его неоткрытия», – подчеркнул Арестович.

По его словам, согласовывались два листа технических предложений, где будут разворачиваться автобусы и так далее.

«За 5 дней мы построим эту точку разворачивания автобусов. Он [Фриш] считает, что можно открывать», – резюмировал Арестович.