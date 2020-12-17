В Курахово открыли Центр робототехники и программирования для школьников

17 декабря 2020, 13:42

Школьников будут учить основам программирования, а также работе с электроникой и робототехникой на базе центра «А-Robot» в Курахово.

Об этом сообщает пресс-служба Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Это единственный центр такого направления, который работает в небольшом городе. Его открыла предпринимательница Анна Теличко на деньги гранта от проектов Агентства США по международному развитию (USAID).

Центр «А-Robot» в Курахово создавался «с нуля». В него уже записались более 60 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Занятия в группах будут проходить дважды в неделю с соблюдением карантинных требований.

«Самые младшие конструируют роботов, затем с преподавателем программируют их – изучают, как запустить мотор, различные датчики цвета, наклона. Старшие школьники также овладевают основами дизайна, коммуникативными навыками, умением работать в команде. Я получаю прекрасные отзывы от детей и родителей. Первое занятие у нас пробное, после того родители с ребенком решают, оставаться ли с нами дальше», - говорит Анна Теличко.

В настоящее время предпринимательница набирает группы желающих заниматься робототехникой в Волновахе.

«Наша миссия – показать родителям и детям альтернативу играм в телефонах и планшетах. Чтобы дети не просто часами сидели в гаджетах, а учились программированию, создавали игры, разрабатывали их. В перспективе на программировании можно хорошо зарабатывать, ведь мир меняется, многих профессий скоро не будет, нам всем нужно адаптироваться к этому», - отметила женщина.

Записаться на занятия по робототехнике и программированию в Курахово и Волновахе можно по ссылке.