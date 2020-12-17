Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
17 декабря 2020, 17:36

Боевики передали Украине тело военного, попавшего на территорию ОРДЛО

Сегодня, 17 декабря, боевики вернули украинской стороне тело военнослужащего одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, который 14 декабря попал на временно неподконтрольную территорию.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, 14.12.20, по неустановленным обстоятельствам попал на временно неподконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие», – сказано в сообщении делегации в Facebook.

«Спасибо международным посредникам и группе «Эвакуация 200» за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего», – подчеркнули в ТКГ.

Стоит отметить, что изначально в сообщении ТКГ отмечалось, что умерший военный вершил самовольный переход на сторону противника и якобы умер от алкогольной или наркотической интоксикации.

«14.12.20, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации», – отмечалось в сообщении.

Позже данный текст был отредактирован, однако доступен в истории изменений сообщения.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: