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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика / Региональные
17 декабря 2020, 18:12

В Киеве несколько дней на Майдане протестуют предприниматели

Столицу снова накрыло волной протестных настроений. На Майдане Независимости Украины несколько дней подряд предприниматели протестуют против локдауна, а также против введения регистраторов расчетных операций.

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