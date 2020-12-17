Столицу снова накрыло волной протестных настроений. На Майдане Независимости Украины несколько дней подряд предприниматели протестуют против локдауна, а также против введения регистраторов расчетных операций.
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17 декабря 2020, 18:12
В Киеве несколько дней на Майдане протестуют предприниматели
Столицу снова накрыло волной протестных настроений. На Майдане Независимости Украины несколько дней подряд предприниматели протестуют против локдауна, а также против введения регистраторов расчетных операций.
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