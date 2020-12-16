Обмен пленными заблокирован: боевики выдвинули новые требования

17 декабря 2020, 10:05

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе блокирует переговорный процесс по обмену удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, которых украинская сторона передала во время прошлого обмена, сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе от Украины Сергей Гармаш.

«Они по-прежнему блокируют обмен, требуя процессуальной очистки 9 человек, которых мы отдали им еще во время прошлого обмена. «Очистить» их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам… Та сторона это знает, но использует как повод, чтоб блокировать обмен», - написал он в Facebook.

Гармаш подчеркнул, что Россия нарушает прямую договоренность Н-4 в Париже, по допуску Международного Комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц.

«Дав возможность посетить за 4 месяца 4 человек, ОРДЛО блокировали работу МККК по пленным. Из-за якобы «карантинных» ограничений не могут их посещать ни родственники, ни кто бы то ни был. Зато на нашей территории их люди посещаются в местах заключения и МККК и даже родственниками. Это показатель отношения к людям вообще», - отметил он.

«Но самое циничное – это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальная очистка людей, которые уже свободны и которым эта очистка в Украине особо и не нужна (они же воевали против Украины, значит, ненавидят ее), а на другую - свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах и для них актуальна не то что «процессуальная очистка», а хотя бы просто возможность помыться», - пишет представитель.