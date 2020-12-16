Юридичним особам – про отримання одноразової компенсації

17 декабря 2020, 10:40

У Головному управлінні ДПС у Луганській області інформують, що 10.12.2020 набрав чинності Закон України від 04 грудня 2020 року №1071-ІХ «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон №1071). Цей закон передбачає надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання – юридичним особам (далі – суб’єкти господарювання) з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Порядок надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1234 «Про затвердження Порядку одноразової компенсації суб’єктам господарювання, Порядку формування і ведення реєстру набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 302»

Кому надається компенсація:

Відповідно до статті 4 Закону №1071 право на отримання компенсації мають суб’єкти господарювання, у яких станом на 31.10.2020 їх основний вид економічної діяльності відносився до Переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 №1236.

Разом з цим, компенсація надається суб’єктам господарювання, підприємницька діяльність яких на дату набрання чинності Законом №1071, тобто станом на 10.12.2020, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не припинена.

Компенсація не надається, якщо у суб’єкта господарювання на дату набрання чинності Законом №1071, а саме станом на 10.12.2020 є заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Як отримати компенсацію:

До 21 грудня 2020 р. подати до територіального органу ДПС за місцем обліку як платника ЄСВ заяву на отримання одноразової компенсації СГ (за формою згідно додатку до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. № 1234).

Заяву на отримання одноразової компенсації суб’єктом господарювання, починаючи з 14 грудня 2020 року, можна подати до ДПС засобами електронного зв’язку в електронній формі (форма J1392101) засобами ІТС «Електронний кабінет» (https://cabinet.tax.gov.ua) із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобів КЕП, та будь-яким іншим програмним забезпеченням, що формує даний формат документу.

Заява розглядається територіальним органом ДПС протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

Про результати розгляду заяви суб’єкту господарювання надсилається квитанція про внесення даних заяви до реєстру (друга квитанція), яка формується в автоматичному режимі (в електронній формі) та є підтвердженням внесення даних заяви до реєстру.

Квитанції надсилаються на електронну адресу, з якої надійшла заява, а також розміщуються в електронному кабінеті.

Сума одноразової компенсації суб’єкту господарювання розраховується як середнє значення сплачених СГ сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за десять місяців, що передували набранню чинності Законом № 1071.