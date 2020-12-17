УЗ запускает еще два поезда в места зимнего отдыха

18 декабря 2020, 09:00

С 24 декабря этого года Укрзализныця запускает поезда №5/6 Ужгород - Херсон и №149/150 Харьков - Ворохта, которые будут курсировать через день, сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря указанным поездам жители восточных и южных регионов получат прямую связь с местами зимнего отдыха.

Поезд №5/6 Ужгород - Херсон будет отправляться из Ужгорода в 16:21 и прибывать в Херсон в 13:59.

В обратном направлении отправление из Херсона в 15:10 и прибытие в Ужгород в 13:11. Предусмотрены остановки на станциях Мукачево, Львов, им. Тараса Шевченко, Долинская, Кривой Рог, Апостолово.

Поезд №149/150 Харьков - Полтава - Ворохта будет отправляться из Харькова в 12:28 и прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. Из Ворохты отправление в 13:51 и прибытие в Харьков в 13:20. Благодаря этому поезда можно добраться до Полтавы, Миргорода, Лубен, Гребенки, Борисполя, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов.