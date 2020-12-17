Чехия ужесточила карантин

18 декабря 2020, 18:00

Чехия перешла к 4-му уровню эпидемиологической опасности, что означает усиление карантинных ограничений.

Об этом объявил министр здравоохранения Ян Блатни на брифинге 18 декабря, передает Укринформ.

«Правда в том, что эпидемия снова нарастает, количество новых больных увеличивается. Наша цель не допустить перегрузки системы здравоохранения», - заявил министр.

Чехия перешла на четвертый уровень оценки риска противоэпидемической системы (PES) с полуночи. При этом уровень PES в пятницу достиг 76 баллов из 100, что соответствует пятой, наивысшей степени. Лучшая ситуация, которая соответствует 3-му уровню PES - в столице Праге.

По всей стране введен запрет выходить на улицу в период с 23:00 до 05:00, собираться больше 6 человек в помещениях и двадцати под открытым небом. Дети завершают обучение и идут на досрочные каникулы.

При этом магазины и предприятия сферы услуг закрывать не будут, как во время предыдущих локдаунов.

По данным министерства здравоохранения Чехии, 17 декабря в стране выявлено 7590 новых случаев инфицирования, что на 2000 больше, чем неделю тому назад.

Всего в республике с населением 10,7 млн от начала пандемии заболели 610 006 человек. В больницах сейчас находятся 4617 пациентов с коронавирусом.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 75419510 случаев COVID-19, в частности 1671225 летальных, выздоровели 52995316 человек.