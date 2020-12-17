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Общественное мнение
Политика
18 декабря 2020, 17:40

Таран: РФ готовит ядерное оружие для Крыма

Министр обороны Украины Андрей Таран в интервью турецким СМИ рассказал, что на территории аннексированного Крыму Россия готовится разместить ядерное оружие, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Подготовка Россией к размещению ядерного оружия в Крыму представляет серьезную опасность для всей Европы и цивилизованного мира. Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран», – отметил он

Министр также назвал опасным препятствования Россией свободному судоходству в Керченском проливе.

По его словам РФ пытается подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы, что препятствует навигации воздушных судов и судоходства в акватории Черного моря.

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