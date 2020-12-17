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Общественное мнение
Политика
18 декабря 2020, 18:13

Путину на два года запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира

Президенту России Владимиру Путину запретили посещать Олимпийские игры и различные чемпионаты мира. Запрет продлится до конца 2022 года.

Об этом идет речь в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

В четверг CAS опубликовал решение, по которому российские спортсмены не смогут выступать под флагом России на Олимпийских играх и на чемпионатах мира до декабря 2022 года.

В этом же решении приведен список чиновников и должностных лиц из России, которым запрещено посещение Игр и чемпионатов мира в этот же срок. Среди них президент России, премьер-министр, вице-премьер-министры и министры, депутаты обоих палат российского парламента, руководители и заместители глав федеральных агенств, включая центр спортивной подготовки, члены администрации президента и Следственного комитета РФ.

Вчера сообщалось, что Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил решение по делу между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Россию лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года.

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