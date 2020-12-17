Платники Луганщини перерахували до зведеного бюджету понад 143 млн грн рентної плати за користування надрами

18 декабря 2020, 14:20

В Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили, що у січні - листопаді 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 143,1 млн грн рентної плати за користування надрами.

У відомстві також зазначили, що за цей час до бюджетів усіх рівнів перераховано рентної плати:

- за спеціальне використання води – 21 млн грн;

- за спеціальне використання лісових ресурсів – 5,6 млн грн;

- за користування радіочастотним ресурсом України – 260,3 тис. гривень.

Нагадаємо: згідно Податкового кодексу України рентна плата складається з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України, рентної плати за спеціальне використання води, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

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