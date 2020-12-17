В Киеве за сутки коронавирусом заболели 1658 человек

18 декабря 2020, 14:22

За минувшие сутки в Киеве коронавирусом заболели 1658 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городского головы.

«В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1658 больных коронавирусом. Умерли 17 человек. Всего за период пандемии в столице 1679 летальных случаев от вирусов. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 98 330», - сообщил Кличко.

Среди заболевших 895 женщин в возрасте от 18 до 92 лет и 53 девочки от четырех месяцев до 17 лет. А также 657 мужчин в возрасте от 18 до 100 лет и 53 мальчика от пяти месяцев до 17 лет. Заболели, в частности, 66 медиков. В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 442 человека.

Всего коронавирус преодолели 31 215 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 453, Днепровском - 275 и в Деснянском районе - 196 случаев.