Украина заняла 17 место в Европе в рейтинге открытых данных

18 декабря 2020, 15:56

Украина заняла 17-е место в европейском рейтинге развития сферы открытых данных Open Data Maturity Report 2020, составленном Европейским порталом данных (EDP), набрав 2180 баллов из 2600 возможных, сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации со ссылкой на рейтинг.

«Набрав 2180 баллов из 2600 возможных, Украина заняла 17 место в рейтинге, продемонстрировав уровень зрелости сферы открытых данных на уровне 84%, при этом средний показатель зрелости сферы в Европе составляет 78%», - сказано в сообщении.

В частности, Украина получила 554 балла, или 85% возможных в категории «Государственная политика» (средний показатель по ЕС – 85%), в категории «Единый государственный веб-портал открытых данных» - 569 баллов, или 88% возможных (ЕС - 79%), в категории «Качество данных, публикуемых на портале, их соответствие международному стандарту DCAT-AP» - 492 балла, или 78% возможных (ЕС – 76%), и в категории «Влияние открытых данных в различных сферах» - 550 баллов, или 85% возможных (ЕС – 72%).

Отмечается, что в этом году, кроме стран Европейского Союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании, впервые в исследовании приняли участие страны Восточного партнерства, среди которых и Украина.

Первое место в рейтинге заняла Дания, второе – Франция и третье – Испания.