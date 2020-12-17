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Общественное мнение
Криминал
18 декабря 2020, 17:04

Стерненко снова отправили под ночной домашний арест

Активисту Сергею Стерненко сегодня, 18 декабря, избрали меру пресечения. Приморский районный суд Одессы снова отправил активиста под ночной домашний арест.

Заседание суда транслировалось в YouTube.

Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора.

"Коллегия судей постановила: избрать Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - заявил председательствующий судья.

Отметим, Стерненко обвиняют в умышленном убийстве одного из нападавших на него. Нападение произошло в мае 2018 года. Активист ранил ножом одного из нападавших, который впоследствии скончался. Следствие расценивает действия Стерненко как превышение самообороны.

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