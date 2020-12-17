Стерненко снова отправили под ночной домашний арест

Активисту Сергею Стерненко сегодня, 18 декабря, избрали меру пресечения. Приморский районный суд Одессы снова отправил активиста под ночной домашний арест.
Заседание суда транслировалось в YouTube.
Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора.
"Коллегия судей постановила: избрать Стерненко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - заявил председательствующий судья.
Отметим, Стерненко обвиняют в умышленном убийстве одного из нападавших на него. Нападение произошло в мае 2018 года. Активист ранил ножом одного из нападавших, который впоследствии скончался. Следствие расценивает действия Стерненко как превышение самообороны.