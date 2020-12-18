В Украине зафиксировано 6545 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью

21 декабря 2020, 09:00

В Украине по состоянию на 21 декабря зафиксировано 6545 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 1766 человек; летальных случаев – 80; выздоровели – 5106 человек.

Проведено 26 839 тестирований (в том числе методом ПЦР - 22149, методом ИФА - 4690). За все время пандемии в Украине заболели – 970993 человека; выздоровели – 586268; летальных случаев – 16665.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (673), Одесской (651), Днепропетровской (598), Запорожской (570) и Киевской (456) областях.