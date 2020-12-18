Платники Луганщини отримали у Центрах обслуговування понад 75 тис. адміністративних послуг

21 декабря 2020, 11:02

Органами ДПС Луганської області у січні-листопаді 2020 року платникам надано 75 тис. 524 адміністративні послуги.

Найбільш запитуваними в області залишаються такі послуги, як видача громадянам карток платників податків з присвоєнням реєстраційного номера платника (видано 31 тис. 201 картку), отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб (ДРФО) про суму виплачених доходів та утриманих податків (видано 16 тис. 339 довідок), надання витягу з реєстру платників єдиного податку (надано 3 тис. 694 витяги), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (зареєстровано 3 тис. 783 книги), реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку (зареєстровано 3 тис. 201 книгу), реєстрація платників єдиного податку (зареєстровано 3 тис. 718 платників), видача довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами державної податкової служби (видано 2 тис. 987 довідок).

Зростає питома вага адміністративних послуг, наданих в електронній формі – 7,0 відс. від загальної кількості наданих послуг (за аналогічний період 2019 р. – 3,3 відсотка).

Найчастіше платники податків користувалися електронною формою при отриманні послуг з реєстрації РРО (62,7 відс.), видачі довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (51,4 відс.), реєстрація книг обліку розрахункових операцій (48,9 відс.).

В усіх центрах обслуговування платників, які працюють на Луганщині при органах податкової служби, створено комфортні умови для громадян та представників підприємництва, аби вони могли подати звітність, отримати консультацію чи необхідний підтверджуючий документ. Адміністративні та інші послуги надаються відповідно до вимог інформаційних карток та нормативних документів, якими керуються фахівці ДПС. З інформаційними картками надання адміністративних послуг та зразками заяв кожен платник податків має можливість ознайомитися на стендах у приміщеннях кожного Центру обслуговування платників та на субсайті територіальних органів ДПС у Луганській області в розділі «Діяльність/Адміністративні послуги».

Водночас сучасний рівень інформаційних технологій дозволяє чимало питань в органах ДПС вирішити дистанційно. Зокрема, процес подання звітності суттєво полегшує електронне звітування, а у віддаленому спілкуванні з органами ДПС допоможе використання персонального робочого місця в Електронному кабінеті платника.

Особливо в період розповсюдження коронавірусу електронний формат взаємодії з контролюючими органами не лише економить час, а й вбереже від загрози заразитися небезпечною хворобою.

У відомстві нагадали, що вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Також спілкуватися з податковою службою дистанційно можна за допомогою сервісу «InfoTAX».