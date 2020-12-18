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Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Экономика
21 декабря 2020, 15:43

Сегодня в Украине начинается выплата компенсаций ФОПам за карантин

В Украине с сегодняшнего дня, 21 декабря, начинаются выплаты компенсаций предпринимателям за карантин. Определенным видам предпринимателей предусмотрены выплаты в 8 тысяч гривен.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офиса президента.

Подать заявки для получения выплаты единовременной материальной помощи гражданам и бизнесу можно до 31 декабря.

"В Пенсионный фонд уже передали средства для 280 тысяч заявок. Сегодня, согласно постановлению, первый день, когда мы начинаем выплаты людям", - сказал Шмыгаль.

Как отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, ежедневно поступает по 40-50 тысяч заявок от ФОПов.

"Правительство надеется, что большинство предпринимателей получит финансовую поддержку в связи с предстоящим локдауном, запланированным на 8-24 января 2021, еще до конца 2020-го", - добавили в ОП.

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