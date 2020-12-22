В Украине зафиксировано 8513 новых случаев COVID-19

В Украине по состоянию на 22 декабря зафиксировано 8513 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1318 человек, летальных исходов – 232, выздоровели 14020 человек, осуществлено тестирований за сутки - 46 696 (в том числе методом ПЦР - 26341, методом ИФА - 20355).
За все время пандемии в Украине заболели - 979 506 человек, выздоровели 600 288 человек, летальных исходов - 16 897, проведено ПЦР-тестов - 5307601.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1159), Днепропетровской (992), Одесской (914), Запорожской (665) и Киевской (559) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 102282 случая;
Винницкая область - 21 145 случаев;
Волынская область - 31 138 случаев;
Днепропетровская область - 54 147 случаев;
Донецкая область - 32 760 случаев;
Житомирская область - 36 810 случаев;
Закарпатская область - 27 303 случая;
Запорожская область - 48 454 случая;
Ивано-Франковская область - 42 090 случаев;
Киевская область - 54022 случая;
Кировоградская область - 7861 случай;
Луганская область - 8994 случая;
Львовская область - 57 401 случай;
Николаевская область - 27 479 случаев;
Одесская область - 65503 случая;
Полтавская область - 32 506 случаев;
Ривненская область - 38 920 случаев;
Сумская область - 38 321 случай;
Тернопольская область - 32 579 случаев;
Харьковская область - 65 652 случая;
Херсонская область - 15 973 случая;
Хмельницкая область - 36 840 случаев;
Черкасская область - 35 413 случаев;
Черновицкая область - 38 555 случаев;
Черниговская область - 27 358 случаев.