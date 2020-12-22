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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Власть
22 декабря 2020, 17:00

Шмыгаль рассказал о мерах по введению карантина и вакцинации населения

В стенах украинского парламента Премьер-министр рассказал о карантинных мероприятиях, а также предварительно озвучил детали национального плана вакцинации населения в стране. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.

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