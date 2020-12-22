В стенах украинского парламента Премьер-министр рассказал о карантинных мероприятиях, а также предварительно озвучил детали национального плана вакцинации населения в стране. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
|
22 декабря 2020, 17:00
Шмыгаль рассказал о мерах по введению карантина и вакцинации населения
В стенах украинского парламента Премьер-министр рассказал о карантинных мероприятиях, а также предварительно озвучил детали национального плана вакцинации населения в стране. Подробности далее в материале наших киевских корреспондентов.
|