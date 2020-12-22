22 декабря 2020, 16:20 На Донбассе боевики прячут крупнокалиберные артсистемы на гражданских объектах Боевики на Донбассе продолжают скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм. Тем самым они нарушают договоренности относительно их отвода. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Как сообщается, командование вооруженных сил РФ наращивает боевую готовность соединений и частей оперативной группировки российско-оккупационных войск. Основное внимание уделяется подготовке артиллерийских и минометных подразделений. Кроме того, с участием инструкторов Южного военного округа ВС РФ продолжаются сборы с операторами беспилотных летательных аппаратов, расчетам противотанковых ракетных комплексов и снайперами оккупантов. Твитнуть Загрузка... Загрузка...