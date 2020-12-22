22 декабря 2020, 16:23

Оккупационная власть в отдельных районах Луганской области "приговорила" к 17 годам тюрьмы участника обмена пленными. Его передали на оккупированную территорию в ходе обмена зимой 2017 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что "приговор" получил уроженец Киевской области Тарас Олексиенко. Якобы он был завербован Службой безопасности Украины, когда находился в киевском СИЗО.

Оккупационная власть утверждает, что мужчина устроился в незаконные вооруженные формирования и якобы передавал украинской стороне сведения о личном составе и перемещении техники. Кроме того, его обвинили в якобы подготовке теракта в Луганске.