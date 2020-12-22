Програмні РРО: цінуй свій час та будь інноваційним

22 декабря 2020, 11:01

Головне управління ДПС у Луганській області нагадує, що з 01.08.2020 фізичні особи-підприємці мають можливість застосовувати програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – РРО), які значно спрощують ведення підприємницької діяльності, а саме у разі застосування програмного РРО:

- робота з касою ведеться на смартфоні, планшеті або комп’ютері;

- не потрібно платити за обслуговування у разі використання програмного рішення від ДПС;

- невелика ціна – програмні РРО одні з найдешевших касових апаратів;

- відбувається миттєва фіскалізація;

- автоматичне закриття каси та формування x-звіту та z-звіту;

- відправка покупцям чеків на email або смс.

Для переважної більшості цінними є час та зусилля, які витрачаються для досягнення необхідного результату. Використання програмних РРО збереже Ваш час, допоможе зекономити кошти, зробить Ваш бізнес більш інноваційним!

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