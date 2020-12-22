Шмыгаль: Украине нужен доступ к COVID-вакцине в начале следующего года

22 декабря 2020, 14:22

Во вторник, 22 декабря, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с послами стран Группы семи и Европейского Союза, в ходе которой стороны обсудили закупку вакцины против COVID-19, сообщили в пресс-службе КМУ.

Шмыгаль отметил, что в бюджете на 2021 года предусмотрено создание специального фонда, средства из которого будут выделяться на закупку вакцины от коронавируса.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина совместно со Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком обрабатывает возможности закупки вакцин против COVID-19. По его словам, соответствующая работа ведется на уровне посольств США, Великобритании, Германии и компаний-производителей вакцины.

«Украине необходим доступ к вакцине уже в начале следующего года, чтобы мы могли как можно быстрее начать процесс вакцинации врачей и других групп населения, находящихся в зоне риска. Мы высоко ценим усилия наших международных партнеров, направленные на помощь Украине обеспечить население должным количеством вакцины», - сказал глава правительства.