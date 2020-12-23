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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
Первый президент Леонид Кравчук
Общественное мнение
Общество
23 декабря 2020, 09:11

В Украине снова растет число новых случаев COVID-19

По состоянию на 23 декабря в Украине зафиксировано 10136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано 2979 человек; 275 летальних случаев и 15372 человека выздоровели.

За сутки совершено 61 445 (в том числе методом ПЦР - 41219, методом ИФА - 20226).

За все время пандемии в Украине заболели 989642 человека; выздоровели - 615660 человек; летальных случаев - 17172; проведено ПЦР-тестов - 5348820.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

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