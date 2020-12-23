23 декабря 2020, 15:36 Украинские школы перейдут на электронные дневники и журналы В Украине запускают электронные дневники и школьные журналы. В частности, подписан приказ о начале опытной эксплуатации соответствующего программного модуля. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает сайт ведомства. По его словам, это государственная разработка. "Использование электронных журналов и е-дневников сократит объем бюрократической работы. Также сервис будет адаптирован к работе с любых гаджетов", - отметил Шкарлет. Доступ к этим сервисам будет осуществляться с помощью соответствующей платформы. На сегодня уже протестирован интерфейс, который дает доступ к различным страницам: данные об учениках, расписание уроков, списки посещения, домашние задания и тому подобное. Вся информация будет заполняться учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить к ней доступ. Твитнуть Загрузка... Загрузка...