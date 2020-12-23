«Каритас» запускает новый гуманитарный проект для ВПЛ на 775 тыс. евро

23 декабря 2020, 17:28

Международный благотворительный фонд «Каритас Украины» (Caritas Ukraine) запустил новый проект «Укрепление здоровья, стойкости громад и средств к существованию в Донецкой и Луганской областях». Об этом сообщается на странице организации, пишут Донецкие новости

Проект рассчитан на 18 месяцев с 15 ноября 2020 года по 14 мая 2022 года. Он реализовывается «Каритас Украины» совместно с командами «Каритас Запорожье», «Каритас Донецк» в г. Днепр и БФ «Милосердие-Луганск». Общий бюджет составляет 775 тыс. евро.

Целью проекта является содействие поддержке и защите жизни уязвимых слоев населения и внутренне перемещенных украинцев в районах, пострадавших от конфликта, в Донецкой и Луганской областях, путем мероприятий по устойчивому восстановлению.

Проект нацелен на уязвимых ВПЛ, пострадавших от конфликта, и населения, проживающего на расстоянии 0-5 км от линии разграничения.

В рамках проекта бенефициары «Каритас» получат отопительные материалы, гигиенические наборы, сопровождение домашней опеки. Нуждающихся будут консультировать психологи проекта.