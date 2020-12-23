Что нужно знать о рассеянном склерозе и как его распознать

23 декабря 2020, 14:31

Одно из довольно распространенных и серьезных заболеваний центральной нервной системы – рассеянный склероз, который относится к аутоиммунным, хроническим и прогрессирующим. Неврологическая патология длится годами, характеризуется множественными очагами поражения, чередованием ремиссий и обострений. Причины возникновения до сих пор непонятны, но считается, что они связаны с конкретным штаммом вируса герпеса и наследственной предрасположенностью. Под воздействием различных факторов иммунитет начинает ошибочно считать чужеродными собственные клетки тканей и органов, атаковать и разрушать. В первую очередь, страдает миелиновая оболочка нервных волокон, которые передают сигналы к мозгу и от него. Противостоять этому помогают интерфероны и другие базисные лекарственные средства, признанные одними из самых эффективных и показывающие высокую результативность.

Для ранней стадии в большинстве случаев характерны нарушения опорно-двигательного аппарата. Но симптомы болезни очень разнообразные в зависимости от локализации воспалительных очагов и масштаба. С самого начала и впоследствии она может себя проявлять:

беспричинной утомляемостью и сильной усталостью,

головокружением и проблемами со зрением,

слабостью и скованностью мышц,

нарушениями речевой функции, координации движений и равновесия,

покалыванием и онемением конечностей,

сильными головными болями,

снижением интеллектуальных способностей,

тревожным состоянием и депрессией.

Первые признаки чаще всего проявляются в возрасте от 20 до 40 лет, идут на спад и возвращаются через некоторое время. Может беспокоить что-либо одно, а затем месяцы и даже годы патология не дает о себе знать или же состояние ухудшается в течение недель. Из-за распространенности во времени и по всему организму рассеянный склероз получил именно такое название. Также его называют и приговором, и проклятием современной цивилизации, потому что жить с ним очень трудно. Однако своевременное диагностирование и поддерживающая терапия позволяет купировать симптомы, замедлить прогрессирование.

Возможно ли полное выздоровление и какие меры нужно принимать

Несмотря на достижения медицины, постоянные исследования, прогресс и биотехнологии, данная болезнь не поддается полному излечению. Но существуют особые лекарственные препараты, помогающие держать ее под контролем. Индивидуально подбираются средства для купирования и профилактики обострений, замедления прогрессирующего патологического процесса. Эффективное лечение носит симптоматический характер, который направлен на улучшение качества и продолжительности жизни.

Поскольку медики предполагают, что патология нервных волокон – это заболевание, вызванное вирусом, основу медикаментозной терапии составляют противовирусные средства. Также назначается прием специальных гормонов и препараты для улучшения кровотока. Среди дополнительных лекарств – противоотечные, мочегонные, улучшающие кровообращение головного мозга, эффективно применяется переливание плазмы при обострениях. Для профилактики полезны легкие спортивные нагрузки и курортно-санаторное лечение, необходимо регулярное наблюдение у врача-невролога. Серьезные надежды подают новейшие разработки по пересадке стволовых клеток, но процедура очень сложная и дорогая.