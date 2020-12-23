Наявність податкового боргу є підставою для внесення майна у податкову заставу

23 декабря 2020, 10:35

Головне управління ДПС у Луганській області звертає увагу платників податків, що тимчасовим примусовим заходом забезпечення сплати платником податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений Податковим кодексом України є податкова застава. Право на її застосування поширюється на будь-яке майно платника, яке перебуває у його власності в день виникнення такого права і вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника, а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

Так, наявність податкового боргу є підставою для внесення майна боржника до податкової застави та реєстрації її у відповідному державному реєстрі обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Звільняється з податкової застави майно платника податків з дня: отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку; визнання податкового боргу безнадійним; набрання законної сили відповідним рішенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства; отримання платником податків рішення відповідного органу про визнання протиправними та/або скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов'язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження.

Підставою для звільнення майна платника податків з податкової застави та її виключення з відповідних державних реєстрів є відповідний документ, що засвідчує закінчення будь-якої з вищезазначених подій.

Про наявність податкового боргу, платник податку може дізнатися за допомогою сервісів «Електронний кабінет» (http://cabinet.tax.gov.ua) або «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (https://tax.gov.ua/businesspartner).