Народный депутат Украины Максим Ткаченко с рабочим визитом посетил Луганскую область: с подарками, сюрпризами и мониторингом хода работ в двух сельских ФАПах. Подробности смотрите в сюжете.
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23 декабря 2020, 16:44
Максим Ткаченко посетил Луганскую область с подарками и мониторингом хода работ в сельских ФАПах
Народный депутат Украины Максим Ткаченко с рабочим визитом посетил Луганскую область: с подарками, сюрпризами и мониторингом хода работ в двух сельских ФАПах. Подробности смотрите в сюжете.
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