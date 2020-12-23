Из плена боевиков вернули бойца ООС

23 декабря 2020, 16:48

Из плена боевиков вернули младшего сержанта одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе

«Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарного подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию», – сказано в сообщении.

Напомним, 17 декабря во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил, было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые мероприятия положительного результата не дали.

Позже было установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований.