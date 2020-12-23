Правительство упростило условия получения жилья переселенцами

23 декабря 2020, 16:56

Кабинет министров Украины на заседании сегодня, 23 декабря, принял постановление, которое упрощает возможность получения жилья переселенцами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Правительство утвердило изменения в «Порядок предоставления во временное пользование жилых помещений из фондов жилья для временного проживания внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)».

«В частности, отныне внутренне перемещенные лица смогут получать жилье в любом населенном пункте, где имеется такое жилье, а не только в населенных пунктах, где человек находится в течение года на учете в Единой информационной базе данных о ВПЛ», – пояснили в Минреинтеграции.

Кроме того, расширен перечень граждан, которым могут вручить ордер на жилье, если у переселенца нет возможности забрать его лично.

Также изменения предусматривают, что органы местного самоуправления будут определять дополнительные критерии, по которым будет предоставляться жилье.