Кабмин упростил порядок назначения субсидий и соцпособий

23 декабря 2020, 16:59

Кабинет Министров Украины внес изменения в некоторые постановления о назначении жилищных субсидий, назначении и выплате государственной помощи.

Соответствующее решение с двухдневной доработкой принято правительством на заседании в среду, 23 декабря.

"Проектом акта предлагается внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий, в порядок назначения выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям и в порядок назначения выплаты государственной помощи семьям с детьми. Указанными изменениями мы даем возможность назначать жилищные субсидии, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям и помощь на детей одиноким матерям и лицам, которым предоставляется помощь по частичной безработице на период карантина. То есть мы упрощаем такую ​​возможность в части нивелирования требования обязательности уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не менее минимального суммарно в течение трех месяцев в периоды, за которые учитываются доходы при назначении этих видов государственной помощи", - сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

Кроме того, по ее словам, проектом постановления предлагается при исчислении размера жилищных субсидий, государственной социальной помощи малообеспеченным и помощи на детей одиноким матерям учитывать в среднемесячный совокупный доход указанных лиц, а также лиц, получающих среднемесячную компенсационную выплату, предназначенную неработающему трудоспособному лицу, которое ухаживает за лицом с инвалидностью первой группы, фактически полученные такими лицами доходы.

В то же время Уполномоченный Президента Украины по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич отметил, что проект постановления "не был направлен для проработки ни Правительственному Уполномоченному, ни мне, как Уполномоченному Президента".

"Есть проблемы, о которых мы с министром говорили с точки зрения того, что сегодня есть проблема при начислении жилищных субсидий в контексте того, что уменьшается государственная помощь семьям с детьми с инвалидностью и лицам с инвалидностью. Мы готовы проработать этот вопрос в течение трех дней", - сказал Сушкевич.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль предложил не затягивать с доработкой проекта постановления и предложил принять решение с доработкой в ​​двухдневный срок.

Члены правительства поддержали его предложение.