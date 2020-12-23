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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Политика / Региональные
23 декабря 2020, 18:20

Расследование причин масштабных лесных пожаров на Луганщине под пристальным контролем мажоритарщиков

Расследование причин масштабных лесных пожаров на Луганщине под пристальным контролем мажоритарщиков Сергея Шахова и Сергея Вельможного. О визите нардепов в составе временной следственной комиссии в Луганскую область – в сюжете.

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