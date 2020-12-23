Расследование причин масштабных лесных пожаров на Луганщине под пристальным контролем мажоритарщиков Сергея Шахова и Сергея Вельможного. О визите нардепов в составе временной следственной комиссии в Луганскую область – в сюжете.
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23 декабря 2020, 18:20
Расследование причин масштабных лесных пожаров на Луганщине под пристальным контролем мажоритарщиков
Расследование причин масштабных лесных пожаров на Луганщине под пристальным контролем мажоритарщиков Сергея Шахова и Сергея Вельможного. О визите нардепов в составе временной следственной комиссии в Луганскую область – в сюжете.
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