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"Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление"
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Общественное мнение
Власть
23 декабря 2020, 18:22

Украина может получить еще 8 млн доз вакцины от коронавируса через COVAX

Украина надеется получить дополнительно еще 8 миллионов доз вакцины от коронавируса по механизму COVAX. Эта ситуация будет зависеть от стоимости вакцин.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио НВ".

Он отметил, что изначальные 8 миллионов доз по COVAX являются обязательной опцией и будут поставлены в страну.

"Мы продолжаем с ВОЗ переговоры для того, чтобы увеличить это количество доз. Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украине по этому механизму дадут 16 млн доз — мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн — это стопроцентная гарантия, 16 — это потенциальная возможность", — сказал он.

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