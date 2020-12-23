В Бахмуте появится коммунальная ПЦР-лаборатория

23 декабря 2020, 14:00

В Бахмуте (Донецкая область) начали обустраивать коммунальную ПЦР-лабораторию. Об этом на сессии Бахмутского городского совета рассказала начальник управления здравоохранения Бахмутского горсовета Елена Миронова, передает «Вільне радіо».

«Лаборатория будет обустроена на территории детской больницы в клинико-диагностической лаборатории с отдельным входом. Мы приобрели оборудование: амплификатор, ламинарный шкаф для экстракции и боксы. Это нужно для своевременного проведения ПЦР-тестирования населения», – отметила Елена Миронова.

Она уточнила, что деньги на лабораторию поступили в виде субвенции государственного бюджета в местный бюджет в размере 3,5 млн грн.

Открытие новой лаборатории ожидается уже с начала следующего года.

Новая лаборатория будет шестой коммунальной лабораторией в Донецкой области. Пока с учетом лабораторий Донецкого областного лабораторного центра, ПЦР-образцы проверяют в 5 лабораториях коммунальной собственности и 4 частных.