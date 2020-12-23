Сегодня у христиан западного обряда - рождественский Сочельник

24 декабря 2020, 18:00

Сегодня у христиан, которые празднуют Рождество по Григорианскому календарю - Сочельник или Вечер Рождества Христова.

Сочельник - завершающий день Рождественского поста. По традиции, пост завершается с появлением на небе первой вечерней звезды, после чего проходят торжественные рождественские богослужения.

В частности, Рождество Христово в католической церкви отмечается тремя богослужениями: в полночь, на рассвете и днем, что символизирует Рождество Христово в лоне Отца, во чреве Богоматери и в душе верующего.

В первые века нашей эры не было точной даты празднования Рождества Христова. Одни верующие выступали за 20 мая (Климент Александрийский), другие - за 25 марта, 17 ноября т.д. Восточные христиане отмечали Рождество преимущественно на Богоявление - 6 января.

В 336 году, при императоре Константине Великом, состоялось первое задокументированное празднование Рождества именно 25 декабря. Официально эта дата была утверждена на Третьем Вселенском соборе, который проходил в городе Эфес в 431 году. Со временем празднование Рождества с восточной части Римской империи начало распространяться на север и запад Европы, дополняясь разными традициями. Так, в Средние века (примерно с 1223 года) возник обычай устанавливать для поклонения верующих рождественские вертепы - ясли с фигурками Младенца Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов, Трех царей (волхвов) в церквях и собственных домах.

Следует напомнить, дата празднования Рождества во всех христиан одинаковая, разница только в системе летоисчисления - западные церкви отмечают Рождество по Григорианскому календарю, а восточные преимущественно по Юлианскому, где 7 января - это 25 декабря по старому стилю.

Вместе с тем, сегодня День работников архивных учреждений - профессиональный праздник, который отмечается в Украине согласно Указу Президента от 30 октября 1998 года, каждый год в этот день. Первый государственный орган управления архивным делом в Украине - Библиотечно-архивный отдел - был создан во времена Центральной Рады в 1918 году. Сейчас реализацией государственной политики в сфере архивного дела занимается Государственная архивная служба Украины. Укргосархив является членом Международного совета архивов - неправительственной международной профессиональной организации, действующей под эгидой ЮНЕСКО.