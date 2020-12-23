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Общественное мнение
Общество
24 декабря 2020, 09:58

В мире уже насчитывается более 79 миллионов случаев коронавируса

В мире по состоянию на утро 24 декабря зафиксировано более 79 млн случаев заражения коронавируса, выздоровели уже более 55,6 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

Согласно этим данным, в мире обнаружены 79 057 222 случаи COVID-19, в частности 1 737 748 - летальных, выздоровели 55 648 450 человек.

Лидерами по количеству случаев COVID-19 в мировой статистике являются США (18 917 152), Индия (10 123 778), Бразилия (7 366 677), Россия (2 933 753), Франция (2 505 875).

Коронавирус зафиксировали в 218 странах и территориях.

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