Обов’язкове застосування РРО платниками єдиного податку відтерміновується

24 декабря 2020, 10:47

У Головному управлінні ДПС у Луганській області повідомили про зміни, передбачені Законом України від 01.12.2020 № 1017-IX щодо лібералізації застосування РРО платниками єдиного податку.

Так, передбачено наступні зміни:

- ліміти платників єдиного податку прив’язані до мінімальної заробітної плати (1 група - 167 розмірів, 2 група - 834 розмірів, 3 група - 1167 розмірів);

- ліміт не використання РРО прив’язаний до 220 мінімальних заробітних плат станом на 01.01 звітного року;

- з 1 січня 2021 року обов’язкове застосування РРО: для лікарських та медичних засобів, складної побутової техніки та ювелірних виробів;

- обов’язкове застосування РРО для інших ризикових видів діяльності: реалізація товарів у мережі Інтернет, текстилю, автозапчастини та вживаних товарів, діяльність ресторанів, готелів, та туристичних агентств переноситься на 01.02.2022 року;

- обов’язкове застосування РРО для всіх платників другої - четвертої групи переноситься на 01.01.2022;

- лібералізуються штрафні санкції - прибрано штраф за невідповідність готівки в касі, штраф за неподання звітності з використання програмного РРО, штраф за попереднє програмування товарів (крім підакцизних) та штраф за нестворення контрольної стрічки на програмному РРО;

- скасовується механізм компенсації частини штрафних санкцій покупцю (КЕШБЕК);

- надання дистанційної послуги (з оплатою виключно в безготівковій формі) може здійснюватися без застосування РРО.

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