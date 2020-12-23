Какая COVID-вакцина поступит в Украину: названы главные факторы

24 декабря 2020, 12:20

В Центре общественного здоровья Украины назвали главные факторы, от которых будут отталкиваться для получения вакцины от коронавируса. Главным фактором является доступность вакцины.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин.

По его словам, пока нельзя сказать, вакцина какого производителя поступит в Украину.

"Будет учтено два фактора. Это фактор доступности, то есть, чтобы компания-производитель успела ее выработать в достаточном количестве для распространения по другим странам и второй фактор это те непосредственные рейтинги или те пожелания страны, которые она выражает во время подачи запроса в тот же COVAX", - заявил он.

По его словам, есть компания, которая заявила, что произведет более 100 млн доз для всего мира.

"По поводу вакцины Astra Zeneсa, она вероятнее всего может быть более доступна", - отметил он.