Ресторанам и кафе в новогоднюю ночь разрешили работать до 7 утра

24 декабря 2020, 12:54

Кабинет Министров разрешил ресторанам и кафе в новогоднюю ночь работать до 7 часов утра.

Соответствующее постановление №1301 от 23 декабря обнародовано на правительственном портале.

«Внести изменение в пункт 2 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 № 1236 «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», заменив в подпункте 12 цифру и слова «до 1 часов» цифрой и словами «до 7 часов», – сказано в документе.

Напомним, ранее работа общепита была разрешена с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций должно было прекращаться после 22:00. В ночь с 31.12 на 01.01 работа ресторанов и кафе была разрешена до 01:00.

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Украинские туроператоры начали публиковать свои цены в гривне

Крупнейшие туроператоры Украины выполнили рекомендации Антимонопольного комитета и перевели цены на свои услуги в гривни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

«Все 10 крупнейших туроператоров Украины перевели свои цены на отдых в гривни и, соответственно, изменили данные о турах на своих сайтах. Теперь не будет никакого «собственного курса валют» — который не соответствует ни одному официальному курсу. Все по-честному», — написал он.

По словам Хмельницкого, что таким образом туроператоры выполнили рекомендации АМКУ, предоставленные после расследования.

«Отныне вы не увидите на сайтах туроператоров цены в валюте, курс которой никому не известен до момента расчета за тур, как это было раньше. Теперь все цены понятны заранее», — подчеркнул он.

Речь идет о следующих компаниях: Пегас Туристик (Pegas Touristik), Тез Тур (Tez Tour), Джоин Ап (Join UP!), Коралл Тревел (Coral Travel), Тревел Профешнл Групп (TPG), Анекс Тур (Anex Tour), ТТВК (TUI), Музенидис тревел Украина (Mouzenidis Travel), Компас Украины (Kompas Touroperator), Альф (Alf).