В Украине – 6988 новых случаев COVID-19, более 16 тысяч человек выздоровели

29 декабря 2020, 09:44

В Украине по состоянию на 29 декабря зафиксировано 6988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано 1298 человек; летальных случаев – 232; 16106 человек выздоровели. За сутки провели 43 585 тестирований (в том числе методом ПЦР - 25965, методом ИФА - 17620).

За все время пандемии в Украине заболели - 1037362 человека; выздоровели - 681835; 18081 умер; проведено ПЦР-тестов - 5511179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.