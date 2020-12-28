Палата представителей США преодолела вето президента на оборонный бюджет, где прописана помощь Украине

29 декабря 2020, 10:02

Палата представителей США преодолела вето президента на законопроект об оборонном бюджете, предусматривающий санкции против Nord Stream 2 и помощь Украине. Об этом сообщает "Укринформ".

Для полного утверждения документа его также должен поддержать Сенат США.

Во время голосования в понедельник по меньшей мере 322 конгрессмена высказались за документ, 87 выступили против. Чтобы обойти вето президента, от каждой палаты американского Конгресса нужно не менее двух третей голосов.

Как сообщалось ранее, проект оборонного бюджета США на 2021 год был принят обеими палатами Конгресса в этом месяце. Однако после того, как документ был передан на подпись в Белый дом, президент Трамп 23 декабря применил право вето.

Бюджет содержит, в том числе, расширенные санкции против российского проекта газопровода Nord Stream 2, а также компаний и подрядчиков, которые привлекаются к его строительству, сертификации и страхованию. Он также устанавливает перечень мер по предотвращению агрессии РФ и санкции против Турции за закупку российских систем ПВО С-400.

Кроме того, документ предусматривает выделение Украине 250 млн долларов оборонной помощи, в том числе 75 млн - на системы летального вооружения.