Кабмин изменил условия льготного кредитования бизнеса из-за карантина

29 декабря 2020, 12:02

Кабинет министров изменил условия льготного кредитования бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Решение было принято 28 декабря и связано с усилением карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Принятое решение вводит следующие изменения в программу:

программа распространяется на субъектов среднего предпринимательства - годовой доход до 20 млн евро;

либерализируются условия кредитов: срок кредита на финансирование оборотного капитала увеличился до 3 лет; отсрочка платежа по возврату кредита может составлять до 12-ти месяцев; уменьшается первый взнос в реализации инвестиционного проекта (10% для действующего бизнеса и 15% для стартапов);

смягчаются условия для рефинансирования кредитов в части обеспечения сохранности фонда оплаты труда - уменьшение до 50%, численности персонала - до 50% (по состоянию на 1 марта);

для кредитов на финансирование оборотного капитала устанавливается компенсация процентов до 0% годовых на период карантина и ограничительных мероприятий, а после их отмены продолжается их компенсация на уровне 3% годовых, а для кредитов рефинансирования устанавливается компенсация процентов до 3% годовых после 31 марта 2021 года

регулируется вопрос возможности сочетания государственной поддержки по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" с государственной поддержкой, которая может предоставляться местными государственными администрациями и органами местного самоуправления на основании региональных и местных программ развития малого и среднего предпринимательства за счет местных ресурсов.

По данным Минфина, по состоянию на 28 декабря 2020 года количество заявок на участие в программе уже составила 58374 шт. на общую сумму 69 млрд грн. Всего за весь период действия программы подписано 7158 кредитных договоров на общую сумму 16,5 млрд гривен. Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 23 банками.